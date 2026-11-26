NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Mit Blick auf einen aktuellen Bloomberg-Bericht über die mögliche Streichung von mindestens 10.000 Stellen kalkuliert Analyst Toby Ogg in einer ersten Reaktion vom Donnerstagabend bei angenommenen Gesamtkosten pro Mitarbeiter von 150.000 Euro und einer möglichen Reinvestition der Hälfte der Ersparnis mit einer potenziellen Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von 750 Millionen Euro, was wohl ab 2028 voll zum Tragen kommen würde. Sollte die Maßnahme zudem Ende Januar im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 - entsprechend dem üblichen Zeitplan von SAP - bekannt gegeben werden, würde der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) 2027 die finanziellen Belastungen durch den Stellenabbau auffangen./mis





Dies schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:11 / GMT



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