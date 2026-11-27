Osnabrück (ots) -Der Generalsekretär des CDU-nahen Vereins "Wirtschaftsrat der CDU", Wolfgang Steiger, appelliert an die SPD, ihren Widerstand gegen die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren aufzugeben. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Steiger: "Erst lobt die damalige SPD-Arbeitsministerin die Vorschläge der Rentenkommission als 'Gesamtkunstwerk' - und dann blockieren Teile der SPD-Spitze genau diese Reform, weil sie die teure 'Rente mit 63' gegen den ausdrücklichen Rat der Kommission beibehalten wollen." Die Koalitionsspitzen beraten derzeit über die Rentenreform, die nach dem Willen von Bundeskanzler Friedrich Merz noch vor der Weihnachtspause im Kabinett beschlossen werden soll.Scharfe Kritik übt Steiger auch an der Einkommensteuerreform. "Der SPD-Finanzminister verspricht 'mehr Geld in der Tasche' für 'kleine und mittlere Einkommen' - legt aber eine Steuerreform vor, bei der einem kinderlosen Single mit 4.000 Euro Monatsbrutto von 154 Euro jährlicher Steuerersparnis nach den höheren Sozialbeiträgen gerade einmal zehn Euro im Jahr übrigbleiben", so der Generalsekretär.Die SPD warne die CDU in Sachsen-Anhalt vor jedem Schritt Richtung AfD, verhandle aber selbst in Berlin "beflissen mit einer Linkspartei über eine Koalition, die von Enteignung fantasiert und immer wieder durch Antisemitismus-Skandale auffällt". Dies sei "bigott und unglaubwürdig".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6398839