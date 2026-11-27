NÜRNBERG (dpa-AFX) - Inmitten einer leichten Belebung der Konjunktur stellt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag ihre Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt für den Monat November vor. Normalerweise sinkt die Arbeitslosigkeit im November wegen der Auswirkungen der üblichen Herbstbelebung und des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes saisonbedingt leicht. Die Zahlen wird der BA-Vorstand Daniel Terzenbach vorstellen.

In diesem Jahr war die Herbstbelebung jedoch schon in den Vormonaten verhalten ausgefallen. Im Oktober hatte die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland mit 2,955 Millionen knapp unter der Drei-Millionen-Grenze gelegen. Im November vergangenen Jahres waren 2,885 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet./dm/DP/mis