First Hydrogen, Nel und Schaeffler erschließen neue Märkte und Anwendungsgebiete. First Hydrogen kommt aus dem Wasserstoffbereich. Die Gesellschaft präsentierte zuletzt ihre fertiggestellte Plattform für unbemannte Bodenfahrzeuge und treibt den Einstieg in die Robotik voran. Dies feierte die Börse jüngst mit einem Kurssprung von 30 %. Der Elektrolysehersteller Nel kämpft weiterhin mit einer unzureichenden Auslastung und roten Zahlen. Der Automobilzulieferer Schaeffler setzt verstärkt auf neue Wachstumsfelder wie Robotik und nutzt dabei seine industrielle Kompetenz. Welche Fortschritte könnten die Aktienkurse in Kürze bewegen?
Enthaltene Werte: CA32057N1042,NO0010081235,DE000SHA0100Den vollständigen Artikel lesen ...
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