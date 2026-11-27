DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Streit im Bund über den Ausgleich der Steuermehrbelastungen durch die sogenannte kalte Progression beschäftigt auch den nordrhein-westfälischen Landtag. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der FDP soll die schwarz-grüne Landesregierung am Freitag (10.00 Uhr) ihre Position darlegen.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD in Berlin hatte vergangene Woche keine Lösung in dem Steuerstreit vorgelegt. Das Thema war einer der Hauptstreitpunkte in den Haushaltsverhandlungen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich daraufhin dafür eingesetzt, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch 2027 für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten mittragen, hatte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag" gesagt.

Wüst hält Ausgleich aktuell für nicht machbar



NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte dagegen deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält. Der Koalitionsausschuss habe aber letztlich entschieden, zur Entlastung der Bürger die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal. Man müsse die Realität des Bundeshaushalts anerkennen, der am Freitag vom Bundestag in Berlin beschlossen werden soll.

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein Ausgleich der kalten Progression würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.

Der FDP im NRW-Landtag reicht die von Wüst angeführte angespannte Haushaltslage nicht als Begründung für den Verzicht auf einen vollständigen Ausgleich der kalten Progression. Es stelle sich die Frage, warum Wüst eine von ihm selbst als unfair bezeichnete Steuermehrbelastung nicht vollständig beseitigen wolle, während andere Bundesländer ihre Bereitschaft zur Mitfinanzierung erklärten und konkrete Vorschläge für Einsparungen im Landeshaushalt vorlegten./dot/DP/zb