HANNOVER (dpa-AFX) - Mit der Rückkehr des Bullis will Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies unter anderem den VW-Standort Hannover fit für die Zukunft machen. Dazu brauche es in dem Werk im Nordwesten der Landeshauptstadt auch Aufgaben ohne VW-Bezug - etwa Rüstung, sagte Lies der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Ein Vorbild könne das VW-Werk Osnabrück sein, das schrittweise an das Land Niedersachsen verkauft und dann erst einmal Rüstungsstandort werden soll.

Aktuell würden Gespräche in diese Richtung geführt, sagte der SPD-Politiker, der wegen seines Amts auch im Aufsichtsrat von Volkswagen sitzt. Das Land ist Anteilseigner bei Volkswagen. Die Landeshauptstadt ist Sitz der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das Werk steht wegen der wirtschaftlichen Flaute beim VW-Konzern auf der Kippe.

Lies: "Auf den wirklich neuen Bulli blicken"



2024 hatte in Hannover die Produktion des klassischen Transporters geendet. Aktuell wird dort unter anderem der vollelektrische Bulli-Ableger ID.Buzz produziert. Vom kommenden Jahr an soll die autonom fahrende Variante des ID.Buzz folgen. Lies sagt, der Blick müsse sich nun "auf den wirklich neuen Bulli" richten. "Nicht den Ford, auf den ein VW-Aufkleber kommt, sondern einen echten Bulli aus Hannover", sagte er der Zeitung. Die aktuellste Transporter-Version wird in Zusammenarbeit mit Ford gefertigt.

Derzeit laufen die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag bei VW. Der erste Verhandlungstag am Dienstag in Emden endete ohne Ergebnis, im Dezember ist in Zwickau die nächste Runde angesetzt. Von Januar an sind Streiks möglich./xma/DP/zb