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LR Topco S.à r.l. veröffentlicht Quartalsbericht zum 30. September 2026



27.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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LR Topco S.à r.l. veröffentlicht Quartalsbericht zum 30. September 2026

Luxemburg, 27. November 2026 - Die LR Topco S.à r.l., Muttergesellschaft der LR Health & Beauty GmbH und ihrer Tochtergesellschaften, hat ihren Quartalsbericht zum 30. September 2026 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist Emittentin der Anleihe 2026/2031 ("SENIOR UNSECURED FIXED RATE BONDS 2026/2031", ISIN NO0013756064) im Volumen von 27,5 Mio. EUR. Nähere Informationen zur Geschäftsentwicklung der LR Gruppe werden durch die LR Health & Beauty GmbH veröffentlicht.

Die vollständigen Berichte der LR Topco S.à r.l. und der LR Health & Beauty GmbH zum dritten Quartal bzw. den ersten neun Monaten 2026 sind ab heute online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

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