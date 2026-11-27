KI-Systeme erzeugen Texte, Musik und Videos, die mit den Werken von Kreativen konkurrieren. Die Bundesregierung will dafür eine Vergütung. Auch Medienunternehmen sollen besser geschützt werden. Die Bundesregierung schlägt im Ringen um ein faires Urheberrecht im Zeitalter Künstlicher Intelligenz (KI) ein neues europäisches Vergütungsmodell vor. Das geht aus einer Stellungnahme der Bundesregierung zur EU-Konsultation zum Urheberrecht hervor, die der ...

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