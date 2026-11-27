TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio wegen hoher Energiepreise erneut gestiegen. Im November legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Dies ist die höchste Jahresrate seit Juli 2025 und wurde von Analysten im Schnitt so erwartet. Im August hatte die Teuerung deutlich niedriger bei 2,6 Prozent gelegen.

Die Inflation stieg damit deutlich über die von der japanischen Notenbank angepeilte Zielmarke von zwei Prozent. Zu den stärksten Preistreibern zählten Ausgaben für Versorgungsunternehmen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Demnach sind Kosten für Strom und Gas kräftig gestiegen.

Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio lag die Jahresrate etwas niedriger bei 2,8 Prozent. Analysten hatten hier 3,1 Prozent erwartet. Nach Einschätzung des Analysten Volkmar Baur von der Commerzbank sind die Preisdaten für die Bank of Japan Grund genug, den Leitzins auf der Sitzung im Dezember anzuheben.

Die Daten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als ein verlässlicher Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Zuletzt hatte die japanische Notenbank den Leitzins im September um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben./jkr/zb