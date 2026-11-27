Mitteilung der LR Health & Beauty GmbH: LR Health & Beauty GmbH setzt Transformation im dritten Quartal 2026 konsequent fort - Umsatz nach 9M 2026 erreicht 166,6 Mio. EUR, normalisiertes EBITDA bei 11,0 Mio. EUR- Einführung von Live Shopping im Q4 2026 und erfolgreicher Launch der Mega Patches aus Kooperation mit Dr. Juchheim schaffen neue Geschäftsmöglichkeiten für Vertriebspartner - Internationale Expansion mit Markteintritt im Senegal im Januar 2027 setzt wichtige Impulse Die LR Health & Beauty GmbH, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, hat heute ihre Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte die LR Health & Beauty GmbH einen Umsatz (Warenerlöse) von 48,0 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten 2026 166,6 Mio. EUR. Das normalisierte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2026 auf 2,3 Mio. EUR und im Neunmonatszeitraum 2026 auf ...

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