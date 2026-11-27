"Turnaround" Manchmal liegen die spannenden Geschichten des Kapitalmarkts nur wenige Minuten auseinander. Auf dem derzeit stattfindenden Eigenkapitalforum in Frankfurt hatte Mutares-CIO Johannes Laumann gerade auf der pickepacke-vollen Main Stage die volle Aufmerksamkeit des Publikums für das Geschäftsmodell des Münchner Beteiligungskonzerns gewonnen, als kurz darauf eine Meldung aus den USA für großes Raunen auf dem Forum und einen regelrechten Börsenrausch sorgte. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia ließ die Aktie des Technologiekonzerns um mehr ...

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