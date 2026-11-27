Wer in ein Flugzeug steigt, denkt vermutlich zuerst an die Airline, den Flugzeugtyp oder den Preis des Tickets. Für Anleger lohnt sich allerdings ein Blick auf einen anderen Akteur der Luftfahrtindustrie: den Triebwerkshersteller. Denn während Fluggesellschaften häufig mit intensivem Wettbewerb und niedrigen Margen kämpfen, verdient ein Unternehmen wie GE Aerospace nicht nur beim Verkauf seiner Triebwerke. Das eigentliche Ertragspotenzial entfaltet sich häufig erst danach - durch Wartung, Reparaturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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