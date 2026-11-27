FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Rheinmetall blicken die Anleger am Freitag weiter mutig auf die neuen Mittelfristziele, die im Rahmen einer Analystenkonferenz veröffentlicht werden sollen. Gespannt wird darauf gewartet, was der Rüstungskonzern ab 10 Uhr im Rahmen einer angesetzten Telefonkonferenz zu den mittelfristigen Perspektiven sagen wird.

Im vorbörslichen Handel ging die Erholung der Papiere auf der Plattform Tradegate um rund zwei Prozent auf 782 Euro weiter. Nach dem Tief seit Februar 2025 in Höhe von 692 Euro, das die Aktien vor einer Woche erreicht hatten, könnte es der fünfte Gewinntag in Folge werden.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Ziele bis 2030 zurechtgestutzt werden, nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei bereits mehr als eingepreist, stellte der RBC-Experte Colin Moody am Vortag klar.

Weniger stark im Fokus nehmen Händler einen Bericht in der Wirtschaftswoche, wonach Rheinmetall und die Deutsche Telekom über ein gemeinsames Angebot zur zivilen Vermarktung ihrer Überwachungsplattform nachdenken./tih/zb