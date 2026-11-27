NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. David Dai befasste sich am Donnerstag mit den Risiken des US-Gesetzentwurfs zu verschärften Exportkontrollen für Anlagen zur Halbleiterfertigung (Match Act). Der Entwurf zielt vor allem darauf ab, Chinas Zugang zu moderner Chip-Technologie noch mehr zu erschweren. Die jüngsten Entwicklungen lassen Dai vermuten, dass die Verabschiedung des Match Act näher rückt. ASML sei zu 20 Prozent in China engagiert, und wäre damit unmittelbar davon betroffen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 20:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:00 / UTC



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