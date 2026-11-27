Künstliche Intelligenz gehört zunehmend zum Alltag vieler Vermittlerbüros. Doch welche Anforderungen stellt der Gesetzgeber an den Umgang mit KI? Was hat sich durch den Digital Omnibus geändert und wie lassen sich die Vorgaben praxisnah umsetzen? Ein Gastbeitrag von Andreas Weixelbaumer, Herausgeber von FinanzKI-RadarOb Kundenmail, Gesprächsprotokoll oder das Auslesen einer Police: In vielen Maklerbüros arbeiten Mitarbeitende längst mit KI-Werkzeugen, oft ohne dass jemand festgelegt hat, wie. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.