Künstliche Intelligenz gehört zunehmend zum Alltag vieler Vermittlerbüros. Doch welche Anforderungen stellt der Gesetzgeber an den Umgang mit KI? Was hat sich durch den Digital Omnibus geändert und wie lassen sich die Vorgaben praxisnah umsetzen? Ein Gastbeitrag von Andreas Weixelbaumer, Herausgeber von FinanzKI-RadarOb Kundenmail, Gesprächsprotokoll oder das Auslesen einer Police: In vielen Maklerbüros arbeiten Mitarbeitende längst mit KI-Werkzeugen, oft ohne dass jemand festgelegt hat, wie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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