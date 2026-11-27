Nach den teilweise heftigen Kurserholungen bei zahlreichen Technologieaktien wird vielerorts bereits das Ende der Korrektur ausgerufen. Unseres Erachtens geschieht dies deutlich zu früh. Nach den massiven Kursverlusten der vergangenen Wochen waren kräftige technische Gegenbewegungen geradezu überfällig. Diese sind aber keineswegs mit einer nachhaltigen Trendwende gleichzusetzen. Die außergewöhnlich hohe Volatilität im Technologiesektor zeigt vielmehr, wie groß die Verunsicherung unter den Anlegern nach wie vor ist.



Wir sehen deshalb noch keine Veranlassung, auf breiter Front wieder in Technologieaktien einzusteigen. Lieber verzichten wir auf die ersten Prozentpunkte einer möglicherweise nachhaltigen Erholung, als uns vorschnell in einer weiteren Abwärtsbewegung wiederzufinden. Erst wenn sich höhere Kurstiefs und eine nachhaltige Verbesserung der Marktbreite abzeichnen, werden wir unsere Zurückhaltung überdenken.



Unser Augenmerk gilt weiterhin der Old Economy. Bemerkenswert ist, dass sich zahlreiche Unternehmen aus traditionellen Wirtschaftsbereichen zuletzt deutlich besser entwickelten als die großen Aktienindizes. Besonders interessant sind für uns dabei Aktien, die Sie in der Termin-Börse daily finden ( KLICK HIER) .





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