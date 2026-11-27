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Bernecker Black Week: Mehr Orientierung an der Börse - 50 % Preisvorteil in den ersten 3 Monaten*Die Bernecker Black Week geht in die nächste Runde. Diesmal steht die kontinuierliche Begleitung bei Ihrer Meinungsbildung rund um Börse und Depot im Fokus.Gerade in bewegten Börsenzeiten kann es besonders wertvoll sein, bei der Einordnung des Marktgeschehens und der Suche nach neuen Aktienideen auf die jahrzehntelange Erfahrung einer Expertenredaktion zurückgreifen zu können.Welche Unternehmen bieten interessante Perspektiven und entsprechende Kurschancen? Welche Entwicklungen an den Kapitalmärkten verdienen besondere Aufmerksamkeit? Wo ist Vorsicht geboten? Wie lassen sich die Erkenntnisse konkret umsetzen?Der Frankfurter Börsenbrief ist mit seiner mehr als 70-jährigen Geschichte einer der traditionsreichsten Börsenbriefe aus dem Hause Bernecker.Nutzen Sie im Rahmen der Bernecker Black Week einen Preisvorteil von 50 % in den ersten drei Monaten*. Was dürfen Sie erwarten?++ Analysen und Einordnungen des Marktgeschehens++ Konkrete Aktienideen mit internationalem Blick++ Redaktionelle Musterportfolios zur Orientierung++ Langjährig erfahrene RedaktionErgreifen Sie diese Chance noch heute. Erwerben Sie zu besonders attraktiven Konditionen Zugang zur Expertise des Frankfurter Börsenbriefs für Ihre eigene Meinungsbildung. Die Aktion gilt befristet bis zum 30. November 2026.Jetzt Black-Week-Preisvorteil sichern:* Preisvorteil gegenüber dem regulären Monatspreis im Standardabo des Frankfurter Börsenbriefs