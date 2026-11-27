SANAA (dpa-AFX) - Bei einem saudischen Luftangriff im Jemen sind nach Angaben der Huthi mindestens elf Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen seien Kinder, meldete die von den aufständischen Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba.

Die Flugzeuge hätten ein Gebäude in der Stadt Al-Turbah in der Provinz Tais angegriffen. Einige Leichen seien geborgen worden, einige Personen seien noch vermisst. Die anhaltende Präsenz saudischer Flugzeuge am Himmel habe die Bergungsarbeiten behindert, hieß es. Saudi-Arabien oder die vom Königreich unterstütze international anerkannte Regierung im Jemen äußerten sich zunächst nicht.

Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Diese hatte bei einem Aufstand gegen die damalige Regierung die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannt. Riad wird dabei von der international anerkannten Regierung im Jemen und örtlichen Milizen unterstützt. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs im Sommer wieder eskaliert./arj/DP/zb