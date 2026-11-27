Der Büromarkt spaltet sich, Ladenmieten sinken weiter, Gewerbebauland stabilisiert sich VD-Analyse mit Daten aus rund 410 Städten zeigt wachsende Unterschiede zwischen Immobilienqualitäten, Nutzungsarten und Standorten Büroimmobilien: Moderne Flächen bleiben gefragt, ältere Bestände geraten zunehmend unter Druck Einzelhandelsimmobilien: Ladenmieten in den besten Geschäftslagen sinken weiter, Kleinstädte zeigen sich robuster Gewerbegrundstücke: Nach mehrjährigen Preisrückgängen zeichnet sich Stabilisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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