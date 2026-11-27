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Weiterhin erholt zeigten sich die asiatischen Aktienmärkte. Inklusive SAMSUNG ELECTRONICS und SK HYNIX in Südkorea. Dies folgte einem festen DAX mit 2,1 % auf 25.216 Punkte am Donnerstag sowie Schnellstart heute (aktuell + 0,75 %). Für die US-Börsen ist nach Thanksgiving (kein Handel) heute ein "halber" Handelstag (bis 19 Uhr unserer Zeit) zu beachten.Aus China wurden erfreuliche Konjunkturdaten gemeldet. Die Ergebnisse großer Industrieunternehmen lagen im Oktober im Durchschnitt 20,1 % über Vorjahr (September entsprechend +14,4 %). Im einzelnen profitierte die chinesische Elektronikindustrie von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, so dass die Gewinne sich in den ersten zehn Monaten zum Vorjahr verdoppelten.Tokio: Die Kerninflation beschleunigte sich in diesem Monat von 2,6 auf 2,9 %. Die Wahrscheinlichkeit einer japanischen Leitzinserhöhung im Dezember ist damit gestiegen.Weitere Zinserhöhungen auch in Eurozone. Laut EZB-Sitzungsprotokoll hatten sich schon im Oktober etliche Mitglieder des Gremiums für eine Straffung der Geldpolitik ausgesprochen. Das gestrige Votum auf Regierungsebene, dass nach Christine Lagarde der frühere spanische Notenbankchef Pablo Hernández de Cos die EZB leiten soll, wirkte sich kaum aus. Formell wird die Entscheidung erst im Dezember getroffen.Ölmarkt: Erneute Angriffe auf die saudische Energieinfrastruktur sorgten für Verunsicherung. Eine Raffinerie stellte ihren Betrieb vorübergehend teilweise ein.Deutsche Aktien: Bei RHEINMETALL folgt heute 10 Uhr die Investorenpräsentation beim Kapitalmarkttag. Gestern verlängerte Automobilzulieferer STABILUS den Vertrag seines Vorstandsvorsitzenden Michael Büchsner bis September 2030.Konjunkturdaten: Heute um 9:55 Uhr deutsche Arbeitsmarktdaten und 11:00 Uhr Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.