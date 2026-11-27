Berlin/Frankfurt am Main (ots) -2025 konnten sich 4,7 Millionen Menschen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt das Heizen ihrer Wohnungen nicht leisten. Zwei Gründe dafür: die hohen Preise für Öl und Gas sowie unzureichende Gebäudesanierungen. Energiearmut hat massive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen, so das Fazit einer heute veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte und des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE) zu Energiearmut in Deutschland.Die qualitative Studie zeigt und analysiert Erfahrungen, Lebenslagen und Bewältigungsstrategien von Menschen, die im Alltag von Energiearmut betroffen sind. Energiearmut entsteht aus dem Zusammenspiel von Einkommen, Wohnsituation und Energiepreisen - und trifft in Deutschland längst nicht mehr nur Haushalte mit geringem Einkommen. Auch, weil die Anzahl betroffener Haushalte mit Blick auf anstehende Energiepreissteigerungen kaum stabil bleiben dürfte, raten die Institute der Bundesregierung, das Problem ernst zu nehmen, Betroffene besser zu unterstützen und dringend notwendige Klimaschutzmaßnahmen, etwa energetische Sanierungen, entschlossener anzugehen."Niemand soll im Winter frieren oder ohne Strom auskommen müssen. Der Zugang zu Energie gehört zum Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum", sagt Michael Windfuhr, Stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Besonders betroffen sind alleinerziehende Frauen, junge Erwachsene sowie Rentnerinnen und Rentner. "Bund, Länder und Kommunen sollten die Sozialleistungen so gestalten, dass sie die tatsächlichen Wohn- und Energiekosten decken. Dafür müssten wohnbezogene Sozialleistungen, etwa das Wohngeld, regelmäßig an Preis- und Mietenentwicklung angepasst werden. Für viele Menschen sind diese Leistungen entscheidend, um ihre Wohn- und Energiekosten tragen zu können", so Windfuhr weiter. Auch die Energieeffizienz des Wohnraums sollte bei der Berechnung der Richtwerte einfließen. Menschen mit geringem Einkommen ohne Anspruch auf Sozialleistungen sollten ebenfalls zielgerichtet unterstützt werden.Die Institute sprechen sich zudem für einen entschlosseneren Klimaschutz aus. "Klimaschutz ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die angesichts der spürbaren Auswirkungen des Klimawandels wieder stärker in den politischen Fokus rücken muss. Die Politik muss Anpassungs- und Transformationskosten sozial gerecht verteilen", so Immanuel Stieß, Mitglied der Institutsleitung des ISOE. "Befragte möchten durchaus einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Oft scheitert dies jedoch an den hohen Anschaffungskosten für nachhaltige Produkte, für die schlicht die finanziellen Rücklagen fehlen. Hinzu kommt das Vermieter-Mieter-Dilemma, wonach Mietende Entscheidungen für kosten- und klimafreundliche Wärmesysteme gar nicht fällen können." Betroffene sollten deshalb Hilfe erhalten, um ihre Energieeffizienz steigern und auf klimafreundliche Energien umsteigen zu können - und damit ihre Energiekosten langfristig zu senken. Ein bundesweites Förderprogramm für Balkonsolaranlagen sowie eine gezielte Förderung sozialverträglicher Sanierungen von Mietwohnungen sind denkbar.Über die StudieDie Studie "'Jeder sollte eine beheizte Wohnung haben.' Energiearmut in Deutschland aus der Perspektive von Betroffenen" erfasst die unterschiedlichen Perspektiven auf Energiearmut von Betroffenen sowie Expertinnen und Experten aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft in einer qualitativen Erhebung. Ziel ist es, die Ursachen, Bewältigungsstrategien und Folgen von Energiearmut sowie erforderliche Unterstützungs- und Gegenmaßnahmen zu beleuchten. Hierzu führte das Forschungsteam moderierte Gespräche in Fokusgruppen. Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Energiearmut bei Wärme und Haushaltsstrom. Ergänzend zu den Gesprächen mit Betroffenen in Ost- und Westdeutschland führten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leitfadengestützte Interviews mit Fachleuten aus Wohlfahrtsverbänden, Mietervereinen, Sozialberatungsstellen, Wissenschaft und sozialen Einrichtungen.WEITERE INFORMATIONENDie Studie, die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Energiearmut sowie ein Interview mit Nina Eschke und Miriam Schad, Co-Autorinnen der Studie, finden Sie in unserem Pressebereich:https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/presse/energiearmut-in-deutschland***Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands (§ 1 DIMR-Gesetz). Es ist gemäß der Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert. Das Institut wird vom Deutschen Bundestag finanziert. www.institut-fuer-menschenrechte.deDas Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) in Frankfurt am Main gehört zu den führenden Instituten der Nachhaltigkeitsforschung in Deutschland. Es entwickelt wissenschaftliche Grundlagen und zukunftsweisende Konzepte für sozial-ökologische Transformationen. https://www.isoe.dePressekontakt:Ute Sonnenberg, 2. PressesprecherinTelefon: +49 30 259 359 453E-Mail: sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deBluesky | LinkedIn | YouTubeOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51271/6398985