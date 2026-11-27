FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei SMA Solar hat sich am Freitag die schon vortags begonnene Erholungsbewegung vom Tief seit März verstärkt. Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank stützte den zuletzt mehr als neun Prozent großen Anstieg auf 48,20 Euro, der dafür sorgte, dass der SMA-Solar-Aktienkurs über ihre 21-Tage-Linie sprang.

Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend. Der letzte Ausbruchsversuch war Anfang November nur von kurzer Dauer gewesen.

Lasse Stueben von der Berenberg gesellt sich in seiner Studie zu den Optimisten unter den Analysten, denn Kaufempfehlungen für SMA sind in der Mehrheit, neben zwei neutralen Einschätzungen von Oddo BHF und der DZ Bank.

Angesichts robuster Nachfrage und dicker Auftragsbücher traut der Experte dem Hersteller von Wechselrichtern für das kommende Jahr mehr zu, als es der Analystenkonsens suggeriert. Zudem erwartet er mit regulatorischer Hilfe etwas nachlassenden Konkurrenzdruck in Europa und den USA.

Seit Ende vergangenen Jahres zog der Börsenwert um 40 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro an. Damit ist die Aktie einer der besten Titel im Nebenwerteindex SDax./tih/zb