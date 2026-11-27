ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Neutral" belassen. Aufgetaucht seien Spekulationen über ein weiteres Umstrukturierungsprogramm mit entsprechenden Aussagen des Konzernchefs im September, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend nach einem Bloomberg-Bericht. Er habe die damaligen Spekulationen zunächst skeptisch gesehen, da üblicherweise fünf Jahre vergingen zwischen solchen Prozessen und das jüngste 2024 durchgeführt worden sei. Dies habe 2,3 Milliarden Euro gekostet und 10.000 Arbeitsplätze betroffen. Briest wies aber darauf hin, dass die Mitarbeiterkosten gemessen an ihrem Umsatzanteil bis Ende 2025 gefallen seien und deutlich zur Margenverbesserung der Walldorfer beigetragen hätten. Ein neues Programm dürfte SAP weiter auf das Ziel zubewegen, zum "Rule of Forty"-Unternehmen zu werden. Das sind Softwarekonzerne, deren Umsatzwachstum addiert mit der Gewinnmarge zusammen mindestens 40 Prozent ergeben./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: DE0007164600





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