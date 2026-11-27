Die Aufsichtsräte der IDEAL Versicherungsgruppe haben ein neues Vorstandsmitglied mit Ressortverantwortung für Vertrieb und Marketing bestellt: Zum 01.02.2027 übernimmt Oliver R. Wieland den Posten. Er wechselt von der LKH zur IDEAL. Oliver R. Wieland wird neuer Vorstand bei der IDEAL Versicherungsgruppe. Die Aufsichtsräte der IDEAL Versicherungsgruppe in Berlin haben den 37-Jährigen zum 01.02.2027 in die Vorstände der Unternehmen mit Ressortverantwortung für Vertrieb und Marketing berufen. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact