FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag wegen gestiegener Ölpreise nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 122,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,28 Prozent.

Die gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse etwas, da sie die Inflationserwartungen erhöhten. "Bunds können sich dem Gegenwind höherer Ölpreise und sich erholender Aktien ohne Impulse aus den USA nicht entziehen", schreiben die Experten der Commerzbank.

Überraschend starke Rückgänge der Inflation in Frankreich und Spanien stützten die Anleihen nicht. In Frankreich ist die Teuerung im November erstmals seit fast einem halben Jahr wieder gesunken und fiel bis auf 3,2 Prozent von zuvor 3,7 Prozent.

Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch in Spanien. Hier sank die Inflationsrate ebenfalls unerwartet deutlich auf 4,1 Prozent von zuvor 4,7 Prozent. Verantwortlich für den Rückgang sind gesunkene Treibstoffpreise.

Die Teuerung in den beiden Ländern liegt damit aber weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von zwei Prozent anstrebt.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone veröffentlicht. In den USA werden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe erwartet./jsl/jkr/zb