Nach massivem Abverkauf!

Vorbörsliches Kaufsignal bei Strategy-Aktie (MSTR, ehemals MicroStrategy)! Unternehmenswert zeitweise unter dem Wert der Bitcoin-Bestände!

Strategy (MSTR) - ISIN US5949724083

Rückblick

Nachdem der Kurs im September noch bis auf rund 170 USD gestiegen war, setzte eine ausgeprägte Verkaufswelle bei der Strategy-Aktie ein. In mehreren Abwärtsbewegungen verlor die Aktie deutlich an Wert und fiel mit der Kerze vom gestrigen Donnerstag fast bis auf 70 USD. Damit wurden die Tiefs der laufenden Woche aber auch jenes vom vergangenen Juni unterschritten. Vorbörslich notiert das Wertpapier über der gestrigen Tageskerze, woraus sich eine Outside-Reversal-Formation ergibt. Diese kann nach dem starken Abwärtstrend auf eine mögliche Erschöpfung des Verkaufsdrucks hindeuten.

Strategy-Aktie: Chart vom 26.11.2026, Kürzel: MSTR, Kurs: 79.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aufgrund der fundamentalen Schwäche und der Volatilität der Strategy-Aktie sollten sich Trader auf Daytrades beschränken. Sie sollten die erste halbe Stunde nach dem Börsenstart abwarten und dann mögliche Einstiegssignale in der Nähe des gestrigen Hochs nutzen. Mit dem Stop Loss unter den Tiefs von Montag und Mittwoch haben wir bewusst eine enge Absicherung gewählt.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die genannte Absicherung nicht halten, sollten wir die Finger von der Strategy-Aktie lassen. Ein weiterer Abverkauf wäre nicht auszuschließen.

Meinung

Strategy befindet sich nach dem massiven Kursrückgang an einer charttechnisch entscheidenden Unterstützungszone. Die Outside-Reversal-Formation könnte ein erstes Zeichen dafür sein, dass die Verkäufer an Kraft verlieren und Käufer wieder zurückkehren. Allerdings muss sich dieses Signal erst bestätigen. Angesichts des weiterhin klar negativen Trends ist Vorsicht angebracht. Das dargestellte Long Setup ist rein charttechnisch motiviert, schließlich spricht der Verfall des Unternehmenswert unter den Wert des Bitcoin-Bestandes nicht unbedingt für Vertrauen des Marktes in die operativen Fähigkeiten des Managements. Es signalisiert eine zunehmende Skepsis der Anleger gegenüber dem Geschäftsmodell und insbesondere dessen kreditfinanzierter Ausrichtung. Zusätzlich belasteten hohe Mittelabflüsse aus US-Bitcoin-ETFs den Kryptomarkt. Strategy reagierte unter anderem mit einer Ausweitung seines Rückkaufprogramms für digitale Kredittitel von 3 auf 4 Milliarden USD. Für Anleger bleibt die Aktie damit eine besonders gehebelte Wette auf Bitcoin: Steigende Kurse können überproportionale Gewinne ermöglichen, während fallende Bitcoin-Preise, Finanzierungskosten und mögliche Aktienverwässerungen erhebliche Risiken darstellen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 35.81 Mrd. USD

Meine Meinung zu Strategy ist neutral.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/strategy-a-aktie-unternehmenswert-fallt-unter-den-bitcoin-bestand

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2026

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