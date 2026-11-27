DORTMUND (dpa-AFX) - Das Logo von Borussia Dortmund wird künftig auch im Eiskanal zu sehen sein. Der Fußball-Bundesligist ist eine Partnerschaft mit der Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte und dem zweimaligen Skeleton-Olympiazweiten Axel Jungk eingegangen. Die Dortmunder unterstützen die beiden Wintersportler unter anderem auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen.

Das schwarz-gelbe Vereinslogo wird künftig den Bob von Nolte und den Skeletonschlitten von Jungk zieren und damit auch bei internationalen Wettbewerben präsent sein. Erstmals sichtbar wird die neue Kooperation an diesem Wochenende beim Weltcup-Auftakt der Saison 2026/27 im sächsischen Altenberg. Beide Athleten sind bekennende BVB-Fans. "Den BVB an meiner Seite zu wissen, ist für mich ein echter Kindheitstraum", sagte der in Dortmund lebende Jungk.

Auch die gebürtige Nordrhein-Westfälin Nolte ist die Zusammenarbeit mit dem Traditionsverein aus Dortmund etwas ganz besonders. "Der BVB ist ein Stück Heimat", sagte die 28 Jahre alte Nolte. Die Bob-Olympiasiegerin ist in Unna zur Welt gekommen./jgl/DP/zb