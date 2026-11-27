FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone haben im Oktober deutlich zugelegt. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 3,5 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatten die befragten Verbraucher nur eine Inflation von 3,1 Prozent erwartet. Volkswirte hatten für Oktober mit einem Anstieg der Erwartungen gerechnet, waren aber im Schnitt nur von 3,2 Prozent ausgegangen.

Die Inflationssorgen der Verbraucher sind allerdings nicht so hoch wie zu Beginn des Iran-Kriegs, als die EZB in der Umfrage im März eine Inflationserwartung von 4,0 Prozent ermittelt hatte. Bei der Umfrage im Oktober stieg die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre leicht auf 3,0 Prozent, von zuvor 2,9 Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von fünf Jahren blieben hingegen unverändert bei 2,5 Prozent.

Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der Europäischen Zentralbank unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden etwa 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.

Laut jüngsten Daten hat sich die Teuerung in der Eurozone zuletzt verstärkt. Im Oktober war die Inflationsrate auf 4,0 Prozent gestiegen, von zuvor 3,8 Prozent. Damit liegt die Teuerung deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent anpeilt./jkr/jsl/zb