KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine spricht sich nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Angriffen auf russische Schiffe in anderen Teilen der Welt mit möglicherweise betroffenen Ländern ab. Die ukrainischen Streitkräfte griffen nie ohne Abstimmung mit anderen Partnern an, sagte er in Kiew in einem Interview der britischen BBC. Es gebe diplomatische Kontakte.

Zuletzt hatte die Ukraine mit Seedrohnen das russische Kriegsschiff "Merkury" im libyschen Mittelmeerhafen Bengasi versenkt. Das wirft völkerrechtliche Fragen auf. Italien kritisierte den Angriff als Verletzung der Souveränität des durch Bürgerkrieg geschwächten Landes in Nordafrika.

Selenskyj rechtfertigte hingegen Einsätze außerhalb der eigentlichen Kampfzone. Angesichts des Moskauer Angriffskrieges sei die Verteidigung der Ukraine nur gerecht. Sie könne es nicht zulassen, dass russische Schiffe angreifen oder Waffen und Ähnliches transportieren, sagte er laut Wiedergabe des Interviews durch die BBC-Ukraine-Redaktion.

Selenskyj: Ohne Kiew gibt es keine Ukraine



Der ukrainische Präsident warf Russland vor, durch Angriffe auf die Brücken über den Fluss Dnipro sein Land teilen zu wollen. Gerade die Hauptstadt Kiew stehe vor einem schweren Winter. Die Ukraine werde die Stadt mit allen Mitteln verteidigen. "Wir brauchen unsere Hauptstadt. Ohne Hauptstadt gibt es kein Land", sagte er.

Satelliteninternet funktioniert teilweise wieder



Die Drosselung des Satelliteninternets Starshield sei teilweise wieder aufgehoben, teilte Selenskyj mit. Über ukrainisch kontrolliertem Gebiet funktioniere es mit voller Geschwindigkeit, über russisch besetztem Gebiet nicht. Dort könne die Ukraine anfliegende russische Jetdrohnen nicht abwehren.

Starshield ist die militärische Variante des Satelliteninternets Starlink von US-Tech-Unternehmer Elon Musk. Während der genaue Hintergrund der wiederholten Drosselung unklar ist, gilt dies doch als ein Mittel der USA, Druck auf die Ukraine für mögliche Zugeständnisse auszuüben.

Selenskyj hinterfragte die Haltung von US-Präsident Donald Trump, sich im russischen Angriffskrieg als Vermittler zu sehen. Die USA als starkes und respektiertes Land sollten Druck auf Russland ausüben./fko/DP/stk