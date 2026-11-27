Nachdem das EU-Parlament kürzlich die Kleinanlegerstrategie gestoppt hatte, fordert der GDV gemeinsam mit weiteren Finanzverbänden die EU-Kommission auf, die Pläne zurückzuziehen. Auch die geplante Überarbeitung der PRIIPs-Verordnung sollte neu bewertet werden. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) fordert die Europäische Kommission auf, die EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy, RIS) zurückzuziehen. In einem gemeinsamen Schreiben mit der Deutschen Kreditwirtschaft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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