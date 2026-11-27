APA ots news: FinTech Day: Finanzmarktaufsicht sieht Kryptomarkt zunehmend europäisch

Kühnel: Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht gehen Hand in Hand - FMA-beaufsichtigte CASPs melden 20,4 Mrd. Tauschvolumen im ersten Halbjahr 2026



Wien (APA-ots) - Grenzüberschreitende Geschäftsmodelle prägen den europäischen

Kryptomarkt seit Inkrafttreten der europäischen Kryptomärkte- Verordnung (MiCAR) zunehmend. Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Aufsicht. Wie Regulierung und Aufsicht mit dieser Entwicklung Schritt halten und zugleich Raum für Innovation schaffen können, steht im Mittelpunkt des diesjährigen FinTech Day der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) .



"Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht gehen Hand in Hand, wenn wir einen zukunftsfähigen europäischen Finanzmarkt schaffen wollen", sagt FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Mit MiCAR haben wir erstmals einen gemeinsamen regulatorischen Rahmen für Kryptowerte in der Europäischen Union. Nun muss sich in der praktischen Umsetzung zeigen, dass daraus ein integrierter, innovativer und wettbewerbsfähiger europäischer Kryptomarkt entsteht - bei gleichzeitig hohem Anlegerschutz und hoher Marktintegrität."

Wie europäisch der Kryptomarkt bereits ist, zeigen aktuelle Meldedaten der von der FMA beaufsichtigten Kryptowerte-Dienstleister (CASPs) . Im ersten Halbjahr 2026 meldeten sie rund 111 Millionen Tauschgeschäfte mit Kryptowerten im Gesamtwert von 20,4 Milliarden. Ende Juni waren bei den meldenden CASPs rund 7,72 Millionen Nutzerkonten registriert, verglichen mit 6,7 Millionen Ende 2025. Rund 74 Prozent der Konten entfielen auf andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums als Österreich, da zahlreiche CASPs ihre Dienstleistungen europaweit anbieten. Unter diesen lagen Deutschland und Frankreich an der Spitze. Ende Juni verwahrten die Anbieter für ihre Kund:innen zudem Kryptowerte im Gegenwert von rund 3,4 Milliarden, verglichen mit 4,4 Milliarden am Ende des Jahres 2025 - hier spiegelt sich der zum Stichtag gesunkene Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowerten wider.



Die grenzüberschreitende Ausrichtung des Marktes rückt auch die Organisation der Aufsicht in Europa stärker in den Mittelpunkt. Diskutiert werden eine stärkere Zentralisierung und eine größere Rolle der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA bei der Beaufsichtigung von Kryptowerte-Dienstleistern. Aus Sicht der FMA sind institutionelle Veränderungen dabei kein Selbstzweck. Maßstab ist, ob sie zu effektiverer Aufsicht, größerer Konsistenz und fairen Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt beitragen. Die FMA bringt dazu ihre Erfahrungen aus Zulassung und laufender Aufsicht ebenso ein wie aus der Zusammenarbeit mit europäischen Partnerbehörden.



Eine zunehmend europäische Perspektive erfordern auch Stablecoins . Sie verbinden den Kryptomarkt mit Fragen des Zahlungsverkehrs und der Finanzmarktinfrastruktur und berühren zugleich Europas Position im internationalen Wettbewerb. "Europa muss bei Stablecoins seinen eigenen Weg finden: offen für Innovation und Wettbewerb, aber mit klaren Regeln, die Finanzstabilität, Verbraucher:innen und die Integrität unserer Märkte schützen", so Kühnel.



Der FMA FinTech Day findet im Kassensaal der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) statt und wird gemeinsam von FMA und OeNB veranstaltet. Kooperationspartner sind FinTech Austria, der Bankenverband und die Wirtschaftsagentur Wien, die Initiatoren der FinTechWeek Vienna. Der FinTech Day bringt Vertreter:innen aus Aufsicht, Finanzwirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Politik zusammen. Neben MiCAR, der europäischen Aufsichtsarchitektur und der Zukunft von Stablecoins stehen in diesem Jahr Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Post-Quantum-Technologien auf dem Programm.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at



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