Hamburg (ots) -- Antwort auf wachsende Datenschutzrisiken durch unauffällige Aufnahmetechnik- Asklepios übernimmt Vorreiterrolle beim Schutz von Patient:innen, Beschäftigten und BesuchendenDie Asklepios Gruppe verankert ein Verbot von Smart Glasses (smarte Kamerabrillen) mit betriebsbereiten Kamera- oder Aufnahmefunktionen in ihrer Hausordnung, um Patient:innen, Mitarbeitende und Besuchende vor unbemerkten Foto-, Video- und Tonaufnahmen zu schützen. Asklepios nimmt seine Fürsorgepflicht damit konsequent wahr und wird dies durch interne und externe Kommunikationsmaßnahmen sowie konsequentes Handeln im Falle von Verstößen begleiten. "Krankenhäuser sind Orte der Behandlung, Genesung und Intimität, an denen Privatsphäre und Vertraulichkeit einen besonders hohen Stellenwert haben", sagt Joachim Gemmel, Chief Executive Officer (CEO) der Asklepios Gruppe. Um den Datenschutz, das Recht am eigenen Bild und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auf dem gesamten Klinikgelände konsequent zu schützen, hat die Asklepios Gruppe ihre Hausordnung bereits im August angepasst: Das Nutzen betriebsbereiter Smart Glasses (z. B. Ray-Ban Meta oder Oakley Meta) ist grundsätzlich in allen Einrichtungen untersagt.Sensible Schutzräume erfordern klare RegelnIn der Krankenhausversorgung befinden sich Patient:innen nicht selten in physisch oder emotional vulnerablen Situationen. Auch Beschäftigte und Besuchende müssen darauf vertrauen können, dass vertrauliche Gespräche und Behandlungssituationen nicht unbemerkt aufgezeichnet werden. "Als Klinikbetreiber haben wir eine besondere Verantwortung für die Menschen, die sich uns anvertrauen. Krankenhäuser sind hochsensible Schutzräume, in denen ein vertrauensvolles Miteinander unabdingbar ist. Jede Patientin und jeder Patient muss sich bei uns frei von der Sorge vor unbemerkten Aufzeichnungen aufhalten können", betont Joachim Gemmel, Chief Executive Officer (CEO) der Asklepios Gruppe. "Wenn moderne Alltagstechnik durch unauffällige Kameras oder manipulierbare Warnleuchten diese Vertraulichkeit gefährdet, müssen wir vorausschauend und konsequent handeln. Mit dem ausdrücklichen Verbot in unserer Hausordnung schaffen wir klare Verhältnisse und schützen die Persönlichkeitsrechte von Patient:innen, Besuchenden und Beschäftigten gleichermaßen", so Gemmel.Technische Risiken und behördliche WarnungenDie Entscheidung stützt sich auf fundierte technische Analysen und behördliche Befunde. Der Abschlussbericht des Hamburger Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) zu den Ray-Ban Meta AI Glassesaus dem September 2026 sowie Untersuchungen des Fachmagazins c't (Oktober-Ausgabe) verdeutlichen erhebliche Risiken für den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen. Integrierte Status-LEDs, die Aufnahmen anzeigen sollen, können von Umstehenden in hellen Umgebungen leicht übersehen oder durch Aufkleber, spezielle Blocker sowie technische Bypässe komplett außer Kraft gesetzt werden. Zudem fehlt Dritten im Alltag häufig das Bewusstsein dafür, was ein kleines Signallicht an einer scheinbar gewöhnlichen Brille überhaupt bedeutet.Diese Schwachstellen stehen auch im Fokus der aktuellen öffentlichen Debatte, unter anderem in Hamburg. So plant die Freie und Hansestadt Hamburg, die Nutzung von Smart Glasses mit betriebsbereiten Kamera- und Aufnahmefunktionen in sensiblen öffentlichen Bereichen wie Schwimmbädern und im öffentlichen Personennahverkehr zu untersagen (https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/105038/23_05185_privatsphaere_im_oeffentlichen_raum_schuetzen_regulierung_von_smartglasses_vorantreiben_und_nutzung_im_hamburger_oepnv_und_in_schwimmbaedern_untersage), um der Aushebelung der Privatsphäre entgegenzuwirken. Der FC St. Pauli hat bereits Ende Oktober seine Stadionverordnung um ein Verbot von Smart Glasses (https://www.fcstpauli.com/news/der-fc-st-pauli-untersagt-smart-glasses-am-millerntor) erweitert, um die Persönlichkeitsrechte der Stadionbesucher:innen zu schützen.Juristische Einordnung: Hausrecht, Datenschutz und StrafrechtDie rechtliche Bewertung in der Fachpresse (u. a. c't) verdeutlicht die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen per Hausordnung:- Hausrecht & Hausordnung: Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr können die Nutzung von Smart Glasses auf Grundlage ihres Hausrechts untersagen und durch Verbotsschilder an den Eingängen sichtbar kennzeichnen.- Datenschutz (DSGVO): Das unbefugte Anfertigen von Bild- und Tonaufnahmen identifizierbarer Personen ist datenschutzrechtlich regelmäßig unzulässig, da es hierfür typischerweise an einer Rechtsgrundlage fehlt. Im Krankenhaus wiegt dies besonders schwer, weil durch solche Aufnahmen auch besonders geschützte Gesundheitsdaten sowie vertrauliche Behandlungs- und Pflegesituationen erfasst werden können.- Strafrechtliche Relevanz: Heimliche Aufnahmen können je nach konkreter Situation strafbar sein. In Betracht kommen insbesondere § 201 StGB bei der unbefugten Aufzeichnung des nichtöffentlich gesprochenen Wortes und § 201a StGB bei bestimmten Bildaufnahmen in besonders geschützten Situationen oder Räumen.Sensibler Umgang bei medizinischer HilfsmittelnutzungAsklepios ist sich der Bedeutung von Smart Glasses als digitale Assistenzsysteme für sehbehinderte oder blinde Menschen bewusst. Sollten Smart Glasses im Einzelfall als anerkanntes medizinisches Hilfsmittel zur Gewährleistung der Barrierefreiheit genutzt werden, gelten individuelle Sonderregelungen nach Rücksprache mit der Klinikleitung, sofern der Schutz der Patient:innen, Besuchenden und Beschäftigten dabei gewahrt bleibt.Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. 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