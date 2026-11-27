Die britische Investmentbank Barclays hat gestern ihr Kursziel für Kion von 46 auf 32 € gesenkt und die Einstufung von "Overweight" auf "Equal Weight" reduziert. Barclays-Analyst Timothy Lee erwartet, dass 2027 nicht einfach für die Branche Warenlagerlogistik wird und sich der Wettbewerb mit der chinesischen Konkurrenz intensiviert. Zudem sieht er Margengegenwind durch die Kosten und möglicherweise auch ein abnehmendes Auftragswachstum. Bei dem MDax-Titel haben viele Analysten in den letzten Wochen ihre Kursziele reduziert. Fazit: Für 2026 weist Kion aktuell ein KBV von 0,6, ein KGV von rund 10 und eine Free-Cashflow-Rendite von 9,5 % aus. Auch wenn die erwartete Gewinndynamik für 2027 und 2028 am Ende nicht so hoch ausfallen sollte, ist Kion auf dem aktuellen Kursniveau damit immer noch günstig bewertet.



Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion



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