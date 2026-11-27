PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Frankreichs hat sich in den Sommermonaten überraschend schwach gezeigt und die Konjunkturflaute seit Beginn des Jahres fortgesetzt. In den drei Monaten bis Ende September schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit nach unten revidiert.

Analysten hatten hingegen eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet, die für das dritte Quartal nur einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent gezeigt hatte. Frankreichs Wirtschaft bleibt eines der Schlusslichter in der Eurozone und fällt weiter hinter die Entwicklung in Deutschland zurück. In der ersten Jahreshälfte konnte sie nur knapp einer Rezession entgehen - unter anderem belastet durch eine schwache Binnennachfrage.

Frankreich steht wegen der angespannten Lage des Staatshaushalts und der schwachen Wirtschaftsleistung im Fokus der Finanzmärkte. In den Monaten September und Oktober waren die Renditen für französische Staatsanleihen stark gestiegen, im November hielten sie sich vergleichsweise stabil./jkr/jsl/stk