Chinas Chip-Aktien feiern einen historischen Kurssprung. Auslöser ist eine ungewöhnliche Botschaft aus Peking mitten im Handel. Ein Detail nährt die Hoffnung, dass die Rallye nun länger hält als frühere Erholungsversuche. Mit einem Plus von 17,6 Prozent haben Chinas Chip-Aktien am Freitag einen neuen Rekord aufgestellt. Der CSI Semiconductor Index mit 40 Werten übertraf seinen bisherigen Tagesrekord von knapp 17 Prozent, den er Ende 2024 aufgestellt hatte. Das berichtet CNBC. Der STAR-Index gewann 14 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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