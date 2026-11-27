Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung hat vorgestellt, welche Produkte sie zum Start der neuen geförderten privaten Altersvorsorge zum Jahresbeginn 2027 auf den Markt bringen wird. Der Versicherer wird eine Palette aus Garantieprodukten, Altersvorsorgedepot und Standarddepot anbieten. Zum Jahresbeginn 2027 wird die ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG ihre gesamte Produktpalette aus Garantieprodukten, Altersvorsorgedepot und Standarddepot anbieten, wie der Konzern nun mitgeteilt hat. Für eher sicherheitsorientierte ...

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