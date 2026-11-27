Wer 2027 in die PKV eintritt, zahlt im Mittel 5,6% höhere Beiträge als bei einem Beginn im Dezember 2026. Eine Analyse eines Versicherungsmaklers, die die Neugeschäftsbeiträge von 22 Versicherern vergleicht. Die Unterschiede bei den Anpassungen sind demnach groß. Wer 2027 neu in die private Krankenversicherung (PKV) eintritt, der wird im Mittel 5,6% mehr zahlen als bei einem Eintritt im Dezember 2026. Das zeigt die Beitragsstudie von KV-Analyse des Schwalmtaler Versicherungsmakler Rüdiger Jakobs, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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