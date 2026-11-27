Vermutlich ist es nicht ganz fair, die Investmentstory einer Beteiligungsholding für mittelständische Unternehmen in Sondersituationen auf einen einzelnen Portfoliowert zu reduzieren. Bei der in Hamburg ansässigen Private Assets SE & Co. KGaA ist es derzeit aber tatsächlich so, dass der Aktienkurs im Wesentlichen durch die im Sommer 2026 unter dem Dach der Kiel Power Systems - kurz: KPS - zusammengefassten Aktivitäten im Großmotorenbau bestimmt wird. Dabei war die bereits im Herbst 2022 vom US-Konzern Caterpillar zu Private Assets gewechselte Vorgängergesellschaft Kieler Maschinenwerke GmbH lange Zeit unauffällig. Es lief das Standardrepertoire in solchen Carve-out-Situationen: Kapazitäten anpassen und Produktionsflächen verdichten, um auch bei geringerem Umsatz wirtschaftlich und flexibel zu fertigen. Spätestens im Sommer 2025 drehte sich die Ausgangslage dann grundlegend: Aufgrund des riesigen Markts für die dezentrale Energieversorgung von KI-Rechenzentren beschloss Caterpillar, wieder in die Serienfertigung von dafür geeigneten Großmotoren einzusteigen....

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