Gießen (ots) -Rund 180.000 künstliche Kniegelenke werden jährlich in Deutschland als Erstimplantation eingesetzt. Nachzulesen im Endoprothesenregister Deutschland. In der Orthopädie am UKGM in Gießen sind es jährlich ca. 200 Patientinnen und Patienten, die erstmalig ein neues Kniegelenk benötigen. Klinikdirektor Prof. Markus Rickert: "Zu den Hauptgründen zählt ein fortgeschrittener Gelenkverschleiß, die Arthrose. Das bereitet den Patienten nicht nur Schmerzen bei der Bewegung, sondern auch Einschränkungen in der Mobilität. Wir empfehlen die Implantation eines neuen Kniegelenks allerdings erst dann, wenn alle anderen konservativen Methoden wie Physio- und Schmerztherapie nicht mehr wirksam sind."Für noch bessere Ergebnisse rund um den Einsatz eines künstlichen Kniegelenks arbeiten die orthopädischen Chirurgen hier seit kurzem mit Roboterassistenz der neuesten Generation. Das Gerät erstellt zunächst ein 3-D-Modell des Kniegelenks. "Anhand des Modells können wir noch präziser als zuvor während des Eingriffs die genaue Position der Prothese planen und sie so millimetergenau platzieren. Der Roboter ermöglicht dann präzise Schnitte und feinste Korrekturen, die vorher so nicht möglich waren", erklärt Rickert. Die Kontrolle bleibt dabei allerdings stets in den Händen des Operateurs, der den Assistenzroboter bedient.In Gießen ist die neue Technik seit September im Einsatz. Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg positiv, so der Klinikdirektor:"Die auf diese Weise hoch präzise Anpassung der Kniegelenkprothese an die individuelle Anatomie des Patienten erleichtert und verkürzt die Regeneration nach OP und Patienten berichten auch über ein überraschend natürliches Gefühl mit dem neuen Gelenk."Patientenveranstaltung am 2. Dezember"Roboterassistierte Knieendoprothetik" ist der Titel einer Patientenveranstaltung für Betroffene und Interessierte, bei der Prof. Rickert und sein Team das neue Verfahren vorstellen.Daten der Veranstaltung:2. Dezember 2026 um 17 Uhr, Klinikhauptgebäude UKGM Gießen, 4. Stock, Konferenzraum KR 8 (4.151c)Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) (https://www.ukgm.de/home.html) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.dePressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Christine Bode | Kommunikation | PressesprecherinT. +49 641 985- 40013 | christine.bode@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6399342