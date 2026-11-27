NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 76 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi rechnet mit einem soliden Jahresfinale des Chemikalienhändlers. Mit Blick auf 2027 gebe es enorme Unsicherheiten für die Preis- und Volumenentwicklung, schrieb sie am Donnerstag. Sie bleibt allerdings optimistisch, da die Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA über der Expansionsschwelle liegen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 16:56 / GMT

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