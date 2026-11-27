NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 495 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das widrige Umfeld überlagere die Selbsthilfemaßnahmen, schrieb Erwan Rambourg am Freitag. Hilfreiche Währungsentwicklungen milderten aber die Belastung für den Luxuskonzern./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
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