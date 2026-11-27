Hinter uns liegt eine der turbulentesten Börsenwochen des Jahres. Auf die massive Verkaufswelle vom vergangenen Freitag folgte am Montag eine spektakuläre Erholungsrally, die allerdings bereits am Dienstag wieder ins Stocken geriet. Am Mittwoch drohte den Aktienmärkten dann erneut ein regelrechter Ausverkauf. Der NASDAQ 100 verlor zwischenzeitlich fast 5 %, konnte sich jedoch knapp oberhalb seines Freitagstiefs stabilisieren und einen Großteil seiner Verluste bis zum Handelsschluss wieder wettmachen. Auch der S&P 500 erholte sich deutlich von seinen Tagestiefständen. Das ist zunächst einmal ein ermutigendes Zeichen.Aus markttechnischer Sicht könnte sich damit eine Bodenbildung anbahnen. Ein erneuter Test der zuvor markierten Korrekturtiefs ist bei der Ausbildung eines tragfähigen Marktbodens keineswegs ungewöhnlich. Entscheidend ist, dass diese Marken halten und der Verkaufsdruck bei weiteren Rücksetzern nachlässt. Auch die Rückkehr des DAX in den Bereich oberhalb seiner 200-Tage-Durchschnittslinie stimmt uns vorsichtig optimistisch. Die übrigen Indizes müssen aber noch folgen. Von einer abgeschlossenen Korrektur zu sprechen, wäre deshalb verfrüht.Auch die Stimmungsindikatoren signalisieren noch keine Entwarnung. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung am amerikanischen Terminmarkt. Die kurzfristigen VIX-Futures notieren weiterhin über den länger laufenden Kontrakten - eine ungewöhnliche Konstellation, die auf eine erhöhte kurzfristige Verunsicherung der Marktteilnehmer schließen lässt. Die Angst ist also keineswegs aus dem Markt verschwunden. Das eröffnet zwar weiteres Erholungspotenzial, ist aber für sich genommen noch kein belastbares Kaufsignal.Eine nachhaltige Rotation von der New Economy in die Old Economy könnte dazu beitragen, eine ausgeprägte Baisse am Gesamtmarkt zu verhindern. Voraussetzung wäre allerdings, dass die Kursverluste der hoch gewichteten Technologieaktien nicht zu einer branchenübergreifenden Verkaufswelle führen.