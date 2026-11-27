Mitteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Altersvorsorgedepot: BaFin erweitert Erlaubnis der mwb fairtrade - Erlaubnis um Finanzportfolioverwaltung, Depotgeschäft und Kreditgeschäft nach dem WpIG erweitert - BaFin bescheinigt Erlaubnisumfang, Aufsicht und Anfangskapital für den Antrag auf Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen - Plattform für Banken, Fondsgesellschaften und Finanzvertriebe Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG darf Kundendepots führen, Finanzportfolios ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.