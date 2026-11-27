HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 60 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konsens für 2027 sei zu zurückhaltend, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er traut dem Solarausrüster angesichts robuster Nachfrage und dicker Auftragsbücher mehr zu. Zudem rechnet er mit etwas nachlassenden Konkurrenzdruck./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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