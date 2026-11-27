Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG



27.11.2026 / 14:57 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS Unternehmen: Havila Kystruten AS ISIN: NO0013696799 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.11.2026 Kursziel: 75,00 NOK (zuvor: 85,00 NOK) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Q3: Rekordauslastung von LNG-Kosten überschattet, Guidance erneut gesenkt - auch für 2027, operative KPIs bleiben stark



Havila Kystruten AS hat heute Q3-Zahlen vorgelegt, die unter unseren Erwartungen lagen. Das Unternehmen senkte seine EBITDA-Guidance erneut, nun auch für 2027, da höhere LNG-Kosten mit längerer Verzögerung kompensiert werden dürften als von uns erwartet.



[Tabelle]



Zugrunde liegendes Wachstum intakt: Der Umsatz sank auf 577,6 Mio. NOK (-10,9% yoy), da das Vorjahresquartal Einmalerträge von 152 Mio. NOK enthielt. Bereinigt um diesen Effekt stieg er um 16,3% yoy, lag aber unter unserer Schätzung (MONe: 621,5 Mio. NOK). Die Abweichung resultiert aus dem...



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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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