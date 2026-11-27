Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS
Q3: Rekordauslastung von LNG-Kosten überschattet, Guidance erneut gesenkt - auch für 2027, operative KPIs bleiben stark
Havila Kystruten AS hat heute Q3-Zahlen vorgelegt, die unter unseren Erwartungen lagen. Das Unternehmen senkte seine EBITDA-Guidance erneut, nun auch für 2027, da höhere LNG-Kosten mit längerer Verzögerung kompensiert werden dürften als von uns erwartet.
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Zugrunde liegendes Wachstum intakt: Der Umsatz sank auf 577,6 Mio. NOK (-10,9% yoy), da das Vorjahresquartal Einmalerträge von 152 Mio. NOK enthielt. Bereinigt um diesen Effekt stieg er um 16,3% yoy, lag aber unter unserer Schätzung (MONe: 621,5 Mio. NOK). Die Abweichung resultiert aus dem...
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