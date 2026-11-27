DJ WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Dezember (50. KW)

=== M O N T A G, 7. Dezember 2026 *** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 07:00 DE/TK Accelis Group AG & Co. KGaA, Jahresergebnis (08:00 BI-PK) 07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober *** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q *** 16:45 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Eröffnung von und Teilnahme an Panel bei "5th CEPR Paris Symposium" *** 11.00 CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag D I E N S T A G, 8. Dezember 2026 *** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Umsatz 4Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober *** 10:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 17:30 US/Microsoft Corp, HV *** - CN/Handelsbilanz November M I T T W O C H, 9. Dezember 2026 *** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November 02:30 CN/Erzeugerpreise November *** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober *** 10:10 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Global Boardroom (13:55 EZB-Chefvolkswirt Lane) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 19:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Eröffnung von und Teilnahme an Pabel bei 4th Grand Continent Summit *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk) 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q 22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 4Q D O N N E R S T A G, 10. Dezember 2026 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis 07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November 09:00 DE/Dürr AG, Kapitalmarkttag *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahrespressekonferenz *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Chat des Italian Institute for International Policy Studies *** - DE/Munich Re, Bekanntgabe Ausblick 2027 *** - DE/Siemens AG, Spaltungsbericht zu Siemens Healthineers *** - DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht *** - EU/Treffen der Eurogruppe F R E I T A G, 11. Dezember 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November *** 08:00 GB/BIP Oktober *** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober *** - FR/IEA-Ölmarktbericht *** - EU/Ecofin-Treffen - US/Frist zur Abwendung einer Schließung von Regierungsbehörden läuft ab ===

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