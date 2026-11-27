Die Hypoport-Aktie rutschte am Freitag im frühen Handel um bis zu gut 7% ab und markierte damit ein Tief seit Mitte Oktober, ehe sie sich wieder bis auf das Niveau des Vortagesschlusskurses erholte. Auslöser war eine Beanstandung des Konzernabschlusses durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Seit Jahresbeginn steht bei Hypoport ein Verlust von 37% zu Buche. Handelt es sich um ein buchhalterisches Randthema oder um ein Warnsignal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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