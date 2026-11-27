BERLIN (dpa-AFX) - Beim Aufstellen des Bundeshaushalts hatte es in der Koalition diesmal mehr gehakt und geknirscht als sonst dazu gehört. In der Schlussdebatte im Bundestag ließen es sich die Haushälterinnen und Haushälter dann aber nicht entgehen, eine kleine parlamentarische Tradition fortzuschreiben - nämlich, ein über die Fraktionsgrenzen hinweg verabredetes, mehr oder weniger kurioses "Codewort" in ihren Reden unterzubringen.

Den Anfang machte SPD-Chefhaushälter Thorsten Rudolph, der zum Ende seiner Rede für den Abbau von Subventionen warb und formulierte: "Eine Steuervergünstigung ist wie die Quagga-Muschel. Wo sie sich einmal festgesetzt hat, bekommt man sie nie wieder ab, und sie vermehrt sich."

"Der Haushalt ist keine Quagga-Muschel"



Dann monierte die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Lisa Paus (Grüne) das diesmal eher ungeordnete Beratungsverfahren und betonte: "Niemand wünscht sich eine Koalition, die wirkt, als wäre sie von einer Quagga-Muschel der Unterart Chaos befallen, die sich ungehemmt ausbreitet."

Unions-Haushälter Yannick Bury (CDU) sprach über den großen Druck, unter dem Deutschland gerade stehe, und der auch "im Bereich der Klimaanpassung bis hin zur Quagga-Muschel finanzielle Ressourcen" fordere. Linke-Chefin Ines Schwerdtner mahnte knapp: "Der Haushalt ist keine Quagga-Muschel."

Die vielfach erwähnten Muscheln machten etwa im Bodensee von sich reden - weil sie dort Leitungen und Filter für Trinkwasser verstopfen, indem sie sich massenhaft an Innenwänden festsetzen.

Auf der nun länger gewordenen Liste der Haushalts-"Codewörter" stehen aus den vergangenen Jahren auch schon "Kapitänsbinde", "Herdenschutzesel" oder "Zukunftswerkstatt Schwein"./sam/DP/mis