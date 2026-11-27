© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

Das Drama um Nvidia-Boss Jensen Huang verschärft den Technologiewettstreit zwischen den USA und China. Davon dürfte die Lenovo-Aktie nachhaltig profitieren.

Der Nvidia-Skandal dürfte Chinas Aufholjagd jetzt beschleunigen

Nach allen Erkenntnissen und Indizien, welche der Skandal um den erst geschassten und dann zurückgeholten Nvidia-Boss Jensen Huang in den vergangenen Tagen ans Licht gebracht hat, sind in den vergangenen Jahren sehr viel mehr leistungsstarke Halbleiterprodukte nach China gelangt als bislang angenommen. Zwar bemüht sich die Trump-Regierung, welche gegenüber dem Nvidia-Verwaltungsrat auf eine Wiedereinsetzung von Huang gedrängt hat, zu beschwichtigen, doch damit steht sie in Washington allein da - selbst republikanische Kongressabgeordnete fordern detaillierte Untersuchungen und strengere Exportkontrollen sowie die striktere Ahndung von Verstößen gegen Sanktionen.

Was für chinesische Cloud-Anbieter und Technologiewerte zunächst wie ein Rückschlag scheint, dürfte mittel- und langfristig die Wettbewerbsposition chinesischer Hardware- und Halbleiterhersteller stärken. Wenn zukünftig nicht mehr mit der Verfügbarkeit und Nvidia-Chips gerechnet werden darf, wächst der Innovationsdruck auf heimische Anbieter. Viel Entwicklungs- und Aufholarbeit hat in den vergangenen Jahren Huawei geleistet. Nach Einschätzung des Branchenmagazins Epoch AI erreicht der gegenwärtig leistungsstärkste Chip von Huawei 96 Prozent der Rechenleistung von H100, der vor 4 Jahren von Nvidia ausgerollt wurde. Das zeigt, dass der Technologievorsprung von US-Unternehmen immer kleiner wird.

SMIC und Lenovo stemmen den Aufbau chinesischer KI-Infrastruktur

Die Zentralregierung in Peking drängt die heimische Technologie- und KI-Branche schon länger dazu, verstärkt auf Chips aus chinesischer Produktion zu setzen. Das hat Auftragsfertiger SMIC in den vergangenen 2 Jahren zu einer bemerkenswerten Performance verholfen. In den vergangenen Monaten geriet die Aktie wie taiwanische und US-Pendants auch zwar unter starken Verkaufsdruck, doch mit einem Kursplus von 16,4 Prozent an der Börse in Hongkong hat das Papier am Freitag seine starken Zukunftsaussichten unterstrichen.

Die Ambitionen Chinas, sich von Technologieimporten aus dem Global Westen unabhängiger zu machen, dürfte mittel- und langfristig auch dem Hardware- und Serverhersteller Lenovo zugutekommen. Während es für Server-Hersteller wie Dell, HPE und Super Micro Computer künftig schwieriger werden könnte, in China Fuß zu fassen, weil sie überwiegend auf Nvidia-Hardware setzen, dürfte Lenovo mit Servern, die aus chinesischen Komponenten zusammengestellt werden, Marktanteile gewinnen. Das macht das Papier jetzt aussichtsreicher als diejenigen westlicher Hersteller. Gleichzeitig ist Lenovo günstiger bewertet.

Lenovo mit klaren Bewertungsvorteilen gegenüber der US-Konkurrenz

Für das kommende Geschäftsjahr wird Dell mit rund dem 10-Fachen seiner erwarteten Gewinne veranschlagt, für HPE steht ein KGVe von 7,7 zu Buche. Das sind angesichts der gegenwärtig hohen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn sehr günstige Gewinnvielfache, allerdings ist Lenovo bei ähnlich hohen Wachstumserwartungen an den Gewinn mit einem KGVe von 5,5 noch deutlich günstiger bewertet.

Angesichts der kerngesunden Unternehmensbilanz mit einem Nettovermögen von rund 3 Milliarden US-Dollar ergibt sich ein EV/EBITDA-Verhältnis von 4,2. Das liegt unter den Vergleichswerten von 7,8 für Dell und 5,8 für HPE. Auch bei der Cashflow-Rendite haben die Chinesen die Nase vorne, selbst die Dividende fällt hier mit 2,4 Prozent höher aus als bei der US-amerikanischen Konkurrenz. Das spricht nach den zuletzt hohen Kursverlusten für eine Einstiegschance.

Angeschlagener, aber nicht aussichtsloser Chart - Erholung bereits angelaufen

Der Chart der Aktie spiegelt den Verlauf vieler US-Werte wider. Während viele Halbleiterhersteller bereits im Juni und Juli Rekordnotierungen erreicht haben, erzielten KI-Infrastrukturwerte ihre bisherigen Jahreshochs erst Ende September / Anfang Oktober. Das war auch bei Lenovo der Fall. Zeitweise kletterte die Aktie auf 38 Hongkong-Dollar (HKD) beziehungsweise umgerechnet 4,30 Euro. Dann ging es in den wenigen Wochen um die Hälfte bergab. Aus technischer Perspektive waren hierfür die bearishen Divergenzen verantwortlich, die sich schon seit Juni in den Indikatoren RSI und MACD abgezeichnet haben.

Die crashartig verlaufende Korrektur hat zum Unterschreiten der gleitenden Durchschnittslinien und zur Aufgabe von Horizontalunterstützungen geführt. In den vergangenen Handelstagen ist es jedoch zu einer volatilen Bodenbildung im Bereich zwischen 16 und 20 HKD gekommen. Dieser gingen eine Bodenbildung im RSI und bullishe Divergenzen im MACD voran. Damit wachsen die Chancen darauf, dass es jetzt zu einer Erholung oder gar zu einer Trendwende kommt. Am Freitag gehörte Lenovo mit einem Plus von 9 Prozent zu den größten Gewinnern am Aktienmarkt in Hongkong.

Auch die Aufwärtstrendlinie wurde bislang von den Verkäuferinnen und Verkäufern respektiert. Solange die Aktie daher nicht nachhaltig unter 14,60 HKD (1,70 Euro) fällt, sollten die Chancen zur Oberseite jetzt überwiegen. Klare prozyklische Kaufsignale liegen jedoch erst oberhalb der 50- und 200-Tage-Linie wieder vor. Bis die sprichwörtliche Kuh vom Eis ist, müssen sich die Käufer und Käuferinnen also noch deutlich steigern.

Fazit: Die Aktie von Lenovo ist jetzt ein klarer Kauf!

Im Zusammenhang mit dem Skandal um Jensen Huang kommen immer mehr Details darüber ans Licht, wie umfangreich die Umgehung von Exportverboten in den vergangenen Jahren bei leistungsfähigen KI-Halbleitern gewesen sein dürfte - am Freitag machten neue Aufnahmen aus einem von Megaspeed betriebenen Rechenzentrum mit Nvidia-Hardware die Runde. Das wirft ein schlechtes Licht auf Nvidia, denn eine von Huangs Affären war die ehemalige Unternehmensvertreterin von Megaspeed Alice Huang.

Für die chinesische Halbleiterindustrie dürften sich strenge Exportkontrollen von US-amerikanischer Seite aus als Glücksgriff erweisen. Auch der Serverhersteller Lenovo dürfte profitieren, da Mitbewerber wie Dell, HPE und Super Micro Computer bislang fast vollständig auf Nvidia-Hardware ausgerichtet sind, während Lenovo verstärkt auf Huawei setzt, wo der Technologievorsprung langsam schrumpft. Nach der jüngsten Korrektur ist die Lenovo-Aktie zwar noch nicht wieder über den Berg, aber die günstige Unternehmensbewertung sowie die glänzenden Zukunftsaussichten rechtfertigen jetzt einen Einstieg.

Gastautor: Max Gross

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