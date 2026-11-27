HANNOVER (dpa-AFX) - Die IG Metall will den Pilotabschluss im Tarifstreit für die Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt übernehmen. Die Übernahmeverhandlungen dazu sollen Anfang Dezember geführt werden, wie die Gewerkschaft am Nachmittag mitteilte.

"Die Arbeitgeber haben versucht, eine Wirtschaftskrise in eine Tarifkrise umzumünzen. Dieser Versuch ist gescheitert", sagte IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger. "Wir haben einen Abschluss erreicht, der die Lage vieler Betriebe ernst nimmt und dennoch die Errungenschaften schützt, die Generationen von Metallerinnen und Metallern erkämpft haben."

Arbeitgeber: Immenser Beitrag für Standort Deutschland

Der Pilotabschluss sieht bei einer Laufzeit von 25 Monaten Gehaltserhöhungen von 4,3 Prozent in zwei Stufen vor. Dazu kommt eine Einmalzahlung im März 2027. Zugleich sollen unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht zeitlich begrenzt möglich sein, um zukunftsträchtige Investitionen der Unternehmen mit Arbeitnehmerbeiträgen zu stützen.

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall hatte die Vereinbarung für die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bereits am Morgen als einen "Meilenstein" bezeichnet.

"Der Abschluss steht unter dem Eindruck der tiefen Krise unserer Industrie", sagte Niedersachsenmetall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. Er zeige aber auch, dass die Sozialpartnerschaft in Deutschland "keinesfalls ein Auslaufmodell, sondern zu ziemlich innovativen Lösungen fähig" sei. "Ohne Übertreibung kann man wohl sagen: Wir haben einen immensen Beitrag für den Standort Deutschland geleistet", sagte Schmidt.

IG Metall: "Powerstreiks" hatten Erfolg



IG-Metall-Bezirksleiter Gröger hatte den Arbeitgebern vorgeworfen, mit einem "Angriff auf das Fundament unserer Tarifverträge" in die Gespräche gegangen zu sein. Diese Vorhaben hätten keinen Bestand gehabt, so bleibe die tarifliche Arbeitszeit unangetastet und Urlaubs- und Weihnachtsgeld seien gesichert.

"Zugleich steigen die Einkommen, und Beiträge der Beschäftigten wird es künftig nur gegen verbindliche Zusagen für Investitionen und Arbeitsplätze geben", sagte Gröger. Er führte das Ergebnis auf entschlossene Streiks der Beschäftigten zurück. "Die Powerstreiks haben den Arbeitgebern mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dass sich diese Tarifrunde nicht aussitzen ließ."

IG Metall und Gesamtmetall hatten ihren Kompromiss gestern nach mehr als 24 Stunden Verhandlungen in Mannheim verkündet./cwe/DP/stk